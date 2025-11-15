Bologna, dalla Germania: lo Stoccarda ha messo nel mirino Dallinga per gennaio

Quando manca poco più di un mese e mezzo all'apertura del mercato di gennaio, le varie società italiane ed europee hanno già iniziato a sondare piste e osservare giocatori che possano andare a colmare le lacune delle rispettive rose. Fra queste c'è lo Stoccarda che, scrivono in Germania, sta scandagliando il panorama europeo alla ricerca di una prima punta titolare.

E in questo senso, scrive oggi lo Stuttgarter Nachrichten, i dirigenti teutonici hanno messo nel mirino Thijs Dallinga del Bologna. L'olandese dopo una prima stagione complicata in rossoblù sta vivendo un ottimo momento di forma come testimonia il gol nel successo contro il Napoli. Fino a questo momento, il suo score parla di 2 gol e 4 assist nelle 13 partite giocate fra campionato ed Europa League.

Da capire quale sarà la risposta del Bologna di fronte ad una eventuale offerta, col tecnico Vincenzo Italiano che sembra comunque avere grande fiducia nel classe 2000. Lo Stoccarda intanto oltre a Dallinga sta valutando i profili di Arnaud Kalimuendo del Notingham Forest, di Esteban Lepaul del Rennes e di Romeo Vermant del Brugge. Ma il giocatore del Bologna, in questo elenco di nomi, sembra essere uno di quelli che stuzzicano maggiormente le fantasie dello Stoccarda.