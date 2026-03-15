Bologna subito in vantaggio a Sassuolo, poi perde De Silvestri. All'intervallo è 0-1 al Mapei

Il Bologna sta conducendo 1-0 all'intervallo nel derby emiliano delle ore 15 sul campo del Sassuolo. Per il momento la sfida del Mapei Stadium è decisa da Dallinga.

Non sarà una partita di cartello, non ci saranno in palio punti pesanti per chissà quali obiettivi da dover rincorrere da qui a fine stagione, ma né il Sassuolo né il Bologna approcciano la sfida come se fosse una perdita di tempo. Tanto che dopo cinque minuti la contesa si sblocca già: merito di Dallinga, e della sua pregevole girata in area di rigore con cui l'olandese va a segnare il secondo gol nella sua attuale stagione di Serie A, dopo quello al Napoli di inizio novembre. Prova a rispondere subito la squadra di casa, ma Pinamonti viene fermato da Skorupski.

Per Italiano e i suoi, però, ci sono anche brutte notizie, come quella legata all'infortunio di De Silvestri. Il senatore della difesa si ferma da solo dopo uno scatto in corsia, toccandosi vistosamente la zona della coscia sinistra e venendo sostituito da Zortea. Nell'ultimo quarto d'ora pre-intervallo è ancora il Bologna a muoversi meglio e a fabbricare le occasioni da rete più pericolose, con però né Moro né Orsolini (e Dallinga) che riescono a trovare la via del raddoppio.

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