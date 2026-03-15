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Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso
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17.03 - Conferenza stampa post-gara di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia dopo il match con il Bologna valido per la 29esima giornata di Serie A. Tra poco la diretta con le sue dichiarazioni.
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