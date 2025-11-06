Live TMW Brann, Alexandersson: "Il Bologna è stato nettamente più forte di noi: punto prezioso"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Brann nella quarta giornata della Uefa Europa League 2025-2026 (0-0 il risultato finale), è intervenuto Freyr Alexandersson. Il tecnico dei norvegesi ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.20 - Inizia la conferenza stampa di Freyr Alexandersson.

È un buon punto o due punti buttati via?

"Chi è che dice che abbiamo perso la possibilità di ottenere i tre punti? Se voi faceste parte dell'esperienza che abbiamo vissuto in questo stadio, la pensereste come me. Il Bologna è nettamente più forte del Brann. Loro guadagnano 10 volte quello che guadagniamo noi. Abbiamo preso un punto fuori casa e siamo orgogliosi. Fuori casa sarebbe stato difficile anche per loro. Abbiamo giocato molto bene e stiamo imparando perché per noi è la prima esperienza mentre loro hanno già giocato in Europa".

Cosa pensa dell'atmosfera allo stadio?

"Completamente fantastico. Amo i fuochi d'artificio e la passione dei tifosi. I loro tifosi erano infuocati e questo ha caricato anche noi perché abbiamo vissuto un'esperienza unica".

Cosa pensa del cartellino rosso?

"Avrei voluto giocare 11 vs 11 per 90' ma è stato importante anche per fare esperienza con questo tipo di situazioni. Dovevamo giocare di più, ma sono ugualmente fiero dei giocatori. Avrei voluto ottenere i tre punti ma strappare un pareggio qui è importantissimo".

Come giudica la prestazione di Dyngeland?

"Ha fatto una grandissima partita, ha salvato il risultato con le sue parate. Veniva da alcuni errori in campionato per i quali ha avuto critiche ed era giusto così, ma oggi dobbiamo elogiarlo. Oggi volveva giocare a tutti i costi e ha dimostrato il perché".

Come giudica la partita di Laegreid?

"È un attaccante puro. Ha fatto dei buoni movimenti ed ha sfruttato la sua corporatura nei duelli. Sono orgoglioso di lui e sono certo che crescerà ancora".

Cosa ha imparato oggi?

"Molto. Dovrò analizzare bene la partita, ma ciò che ho in testa in questo momento è l'atmosfera dello stadio, la bravura degli avversari e la loro personalità. I miei giocatori hanno fatto davvero una buona partita difensivamente, peccato non aver creato molto in attacco. Questo è l'unico aspetto negativo di oggi".

Ora come si prepara la prossima partita di campionato?

"È l'ultima prima della sosta e avremo bisogno dello stadio pieno. La qualità l'abbiamo, dovremo trovare le energie per fare bene".