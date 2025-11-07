Gasperini riparte da Ibrox: Roma convincente in Europa. E se inizia a girare anche l'attacco...

La Roma torna a respirare aria d’Europa e lo fa con un successo convincente a Glasgow: 2-0 ai Rangers e classifica che torna a sorridere, con i giallorossi a quota sei punti nel girone. Dopo due sconfitte consecutive in Europa e il recente stop in campionato contro il Milan, la squadra di Gian Piero Gasperini riparte da Ibrox con certezze ritrovate e la sensazione di poter costruire qualcosa di importante anche a livello internazionale.

Approccio perfetto nel primo tempo, con la Roma che prende subito il controllo del gioco e sblocca il risultato al quarto d’ora: spizzata di Cristante su corner e tap-in vincente di Matías Soulé, rapido a ribadire in rete. Il raddoppio arriva al 36’: lancio millimetrico di Mancini, Dovbyk lavora il pallone da vero centravanti e offre a Pellegrini una palla solo da accompagnare in buca d’angolo. Due gol costruiti con qualità e partecipazione collettiva, come ha sottolineato lo stesso Gasperini nel post-gara.

Nella ripresa la Roma abbassa i ritmi e consente agli scozzesi di guadagnare campo, ma la fase difensiva difesa – guidata da Mancini e Cristante, tornati ai livelli dei tempi di Atalanta – regge senza soffrire. Nel finale Celik sfiora il tris colpendo clamorosamente la traversa a porta vuota, ma l’occasione mancata non cambia la sostanza: tre punti pesanti e secondo successo esterno consecutivo in Europa, evento che non accadeva dal 2022.

Il prossimo impegno europeo sarà la sfida al Midtjylland capolista a punteggio pieno: un test vero per capire fin dove potrà spingersi questa Roma che, passo dopo passo, sembra aver trovato la strada giusta sotto la mano saggia di Gasperini. Vincere su questi campi non è mai semplice, sono degli ambienti sempre molto carichi e squadre molto atletiche e impegnative. Abbiamo fatto una buona partita sul piano tecnico, c'è stato qualche problema nel secondo tempo ma in queste partite ci sta. Fare reparto anche in attacco è fondamentale, il secondo gol è stato un bell'esempio perché vi hanno partecipato tutti e tre gli attaccanti: se trovi la fiducia poi sicuramente ne puoi fare anche altri". E se cominciano a girargli anche gli attaccanti...