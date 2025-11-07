Nemmeno il "nido" Conference salva la Fiorentina. Quanto lavoro per Vanoli, da oggi al Viola Park

Un'altra brutta battuta d'arresto per la Fiorentina, che subisce l'ennesima rimonta della sua stagione - la quinta in quindici gare - in casa del Mainz, nel terzo turno della League Phase di Conference League. I viola giocano bene la prima ora di gioco, dove vanno in vantaggio grazie alla prima rete con i toscani realizzata da Sohm e avrebbe sui piedi di Piccoli e Fazzini almeno altre tre buone occasioni per trovare il raddoppio. Gli uomini di Galloppa sono troppo spreconi e alla fine il Mainz trova prima il pareggio e poi la clamorosa rimonta in pieno recupero.

Qui le pagelle di Mainz-Fiorentina a cura della redazione di TuttoMercatoWeb.

Al termine della gara, il neo direttore sportivo Roberto Goretti ha analizzato ai microfoni ufficiali del club il momento delicato dei suoi: "Sconfitta che fa male perché Galloppa era stato bravo e la squadra aveva fatto una buona partita. Purtroppo il momento è questo e dobbiamo lavorare tutti insieme e stare uniti. I ragazzi sono consapevoli di questa situazione e per questo devono dare tutto e allenarsi, allenarsi, allenarsi...Dobbiamo trovare unità di squadra e la giusta connessione per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno".

Nel frattempo domani sarà il Vanoli Day. Dopo la risoluzione con il Torino, che avverrà domattina in via telematica, il tecnico di Varese sarà al Viola Park già nelle prime ore della mattina, per firmare il nuovo accordo che lo legherà alla società viola. Con Vanoli arriverà il suo staff: l’ex allenatore granata porterà con sé 5-6 collaboratori di fiducia per rilanciare la stagione dei toscani (QUI il punto di TMW).