Il Bologna ritrova Italiano ma sbatte sul Brann. Più di un'ora con un uomo in meno

Il Bologna avrebbe meritato qualcosa in più, ma alla fine esce dalla sfida interna contro il Brann con in tasca un punto. Finisce 0-0 la partita valevole per la 4^ giornata di Fase Campionato di Europa League, a pesare e non poco per la squadra di Italiano è subentrato il cartellino rosso diretto rimediato da Lykogiannis a metà primo tempo, che ha costretto gli emiliani a giocare in dieci per praticamente due terzi della contesa.

Nonostante il risultato possa apparire deludente al tifoso del Bologna, la prestazione offerta dalla squadra merita senza dubbio una sottolineatura, in ogni caso. E questo si riflette anche nei voti dei calciatori rossoblù nelle pagelle di TMW (clicca qui per leggerle).

Per Vincenzo Italiano intanto c'è stato comunque modo di riprendere le misure con la sua panchina, dove l'allenatore è tornato a sedersi dopo le tre partite di assenza forzata causa polmonite. Al termine della partita comunque si è presentato il suo vice Daniel Niccolini ai microfoni della stampa, cercando di trovare la chiave positiva alla serata: "Resta una grande reazione di squadra, siamo stati compatti e siamo ripartiti. Il Brann non ha avuto troppe occasioni, peccato per l'occasione di Ferguson e Odgaard: i ragazzi hanno fatto un grande sforzo e una buona partita".