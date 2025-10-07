Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

L'INTER TIENE UN OCCHIO FISSO IN GERMANIA PER IL POSSIBILE EREDE DI SOMMER, PARLA L'AGENTE DI PIO ESPOSITO. ALEKSANDER STANKOVIC A FINE STAGIONE IN SQUADRA CON CHIVU? MILAN AL LAVORO PER IL RINNOVO DI TOMORI, ZACCAGNI DICHIARA AMORE ALLA LAZIO. MATIC DA EX ROMA SI TOGLIE DEI SASSOLINI DALLE SCARPE CONTRO IL CLUB CAPITOLINO PER IL SUO ADDIO.

Al termine della stagione Sommer lascerà l'Inter da parametro zero, ma l'Inter su chi andrà per coprire la porta? Il club nerazzurro sarebbe interessato a Noah Atubolu, estremo difensore che ha incrociato anche il Bologna in Europa League e fresco di prima convocazione con la Nazionale maggiore tedesca di Julian Nagelsmann per le prossime partite contro Lussemburgo e Irlanda del Nord complice anche il forfait del portiere dell'Hoffenheim Oliver Baumann. Il giocatore è particolarmente richiesto in patria, in particolar modo dall'Eintracht Francoforte, rimasto folgorato dalle sue abilità, specialmente nel parare i rigori. Atubolu ha parato infatti gli ultimi cinque tentativi dal dischetto degli avversari. Tuttavia, nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria valida fino al 2027 che potrebbe renderlo particolarmente appetibile.

Mario Giuffredi, agente che cura gli interessi di vari calciatori di Serie A, tra i quali Francesco Pio Esposito, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. "Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico che si sta creando attorno a un giocatore molto giovane. Pio ha fatto la sua gavetta, dimostrando di meritarsi la Serie A. Non mi piace come si parla di lui con troppa importanza e troppo clamore. Lui deve vivere la sua vita sereno, senza aspettative atomiche. È un ragazzo molto equilibrato, che sa che verranno momenti difficili anche per lui. Andrei cauto e calmo nel dire che sarà il centravanti della Nazionale per i prossimi dieci anni. Dovrà dimostrare come tutti i calciatori. Se sarà così, significherà che avrà dimostrato. Noi cerchiamo di trasmettergli lo stare coi piedi per terra".

Secondo quanto scrive L'Interista, Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, verrà lasciato anche la prossima stagione in Belgio. La cessione nerazzurra del figlio d'arte al Club Brugge è considerata un investimento: due anni in una squadra di buon livello, che giochi la Champions League e lui praticamente sempre titolare, è la gavetta giusta per poi rientrare alla base tra due anni. I nerazzurri hanno infatti due anni di "recompra". Nell'estate del 2026 potrebbe tornare a Milano per 23 milioni di euro, nel 2027 aggiungendo 2 milioni. In sede sono sempre più convinti che un rientro alla giusta età e con esperienza possa arricchire l'Inter di un Signor giocatore e il centrocampista entrare subito in squadra senza aspettare di dover crescere in allenamento come alcuni nerazzurri stanno facendo ora.

Fikayo Tomori è tornato ad essere un punto fermo per il Milan di Allegri, ed ecco che il club sta iniziando a pensare, ragionare, sul possibile rinnovo di contratto, spiega Fabrizio Romano. Dirigenza e staff, sono tutti molto contenti dell'atteggiamento di Tomori, delle sue prestazioni. Il suo contratto sta per diventare una delle priorità per quanto riguarda l'agenda rossonera dei prossimi passaggi da fare nei prossimi mesi. Il discorso di Tomori parte da lontano, si è iniziato a pensare a questo quando nello scorso mercato di gennaio c'era stata la possibilità di andare al Tottenham, ma alla fine lui è rimasto. Sappiamo poi che la seconda metà di stagione è stata difficile per il Milan quindi in quel momento alcune situazioni sono state messe in stand-by o rallentate, ma il Tomori di questa stagione è tutt'altro giocatore e il Milan è pronto a iniziare questi dialoghi

Mario Giuffredi, agente che cura gli interessi di Mattia Zaccagni, ha parlato del capitano della Lazio nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo."Innanzitutto il ritorno di Sarri lo vedo benissimo. È un maestro che sa di calcio come pochi, conosce l’ambiente Lazio e ha già fatto molto bene. Chi meglio di lui per ripartire? Poi sicuramente il blocco del mercato dà pochi margini di crescita. La Lazio cercherà di rifarsi a gennaio e Sarri potrà portare miglioramenti alla rosa. Zaccagni con la maglia della Lazio ha conquistato la Nazionale, ha giocato in Champions, ha lottato per lo scudetto ed è diventato capitano. Ha fatto una scelta di vita: quella di essere il capitano della Lazio per più anni possibile. Ha un contratto lungo e sposa l’ambiente Lazio con grande entusiasmo, pensando di poter costruire qualcosa di importante".

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rompendo il silenzio sul suo addio inatteso alla Roma nell'estate del 2023. Queste le sue dichiarazioni: "Avete tempo? Per rispondere a questa domanda devo ripartire dall'inizio, quando ho scelto la Roma e sono andato via dallo United per entrare in un progetto in cui sarei dovuto restare almeno un paio d'anni. Prima della Roma avevo avuto delle offerte, mi proponevano dei contratti triennali, e già all'epoca avevo una certa età. Poi è arrivata la Roma di Mou: all'inizio non volevo andare, la loro offerta era un contratto annuale, ma per José soprattutto ho scelto la piazza giallorossa. All'inizio mi hanno detto di firmare e che già a gennaio avremmo parlato di rinnovo.

Secondo me ho giocato bene, stavo giocando bene. A gennaio però nessuno mi ha detto nulla per il rinnovo. A febbraio ho cercato io dei contatti e mi è stato detto che se avessi giocato più del 50% delle partite avrei avuto il rinnovo automatico. Non era certo quello che mi era stato promesso in estate. Avevo la sensazione di essere costantemente in prova. A febbraio ho detto quindi alla società che fino a fine stagione avrei dato il massimo per portare la Roma il più lontano possibile, la dirigenza sapeva già qual era la mia decisione in estate e quando il Rennes mi ha offerto un triennale ho accettato. Io non ero il problema, il problema sono state le persone che hanno promesso qualcosa e poi non l'hanno mantenuto. Mi sentivo sempre in prova alla Roma e con la mia famiglia non abbiamo mai trovato stabilità".

FABIO CANNAVARO RIPARTE DA UNA NAZIONALE E DAL SOGNO MONDIALE: È IL NUOVO CT DELL'UZBEKISTAN. QUIQUE SETIEN LASCIA LA CINA, THIAGO MOTTA IN LISTA CON TERZIC PER LA PANCHINA DEL MONACO. QUANTE BIG CHIEDONO A GRAN VOCE GUEHI DEL CRYSTAL PALACE.

Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. A renderlo noto è proprio la Federcalcio del paese asiatico, con un comunicato sul proprio profilo X: "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, rinomato specialista, tre volte partecipante alla Coppa del Mondo FIFA, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna. Il CT italiano guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico".

È stato annunciato anche lo staff tecnico dell'ex difensore: "— Eugenio Albarella — Vice allenatore (in precedenza ha lavorato con la nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria); — Francesco Troise — Preparatore atletico (in precedenza con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria); — Antonio Chimenti — Preparatore dei portieri (in precedenza ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e SPAL).

I giorni di Adi Hutter al Monaco sono contati. I 13 punti in 7 partite di Ligue 1 corrispondono ad un inizio di stagione deludente per il club del Principato, specialmente dopo un'estate ad alto tasso scenico per i colpi Ansu Fati e Paul Pogba su tutti. Ma la storia non cambia e anzi in Champions League ha addirittura un solo punto dopo 2 incontri: il deludente 4-1 incassato contro il Club Brugge ha segnato un buco nell'acqua di dimensioni notevoli, il 2-2 strappato al 90' al Manchester City ha tappato per un momento le falle presenti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'ultimo pareggio (2-2) con il Nizza in campionato.

Ora è tempo di riflessioni e valutazioni. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, esperto di calciomercato internazionale, il Monaco sta considerando seriamente di mettere fine alla collaborazione con Hutter. Oltre al nome di Edin Terzić emerso nelle ultime ore come possibile sostituto, si è fatta strada anche l'ipotesi Thiago Motta.

L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain è attualmente senza contratto dopo l’esonero dalla Juventus avvenuto lo scorso marzo. Prima dell’esperienza a Torino, Motta aveva allenato il Genoa (ottobre 2019 - dicembre 2019), lo Spezia (luglio 2021 - giugno 2022) e il Bologna (settembre 2022 - giugno 2024). Quanto a Terzic invece, l'ultima esperienza risale al Borussia Dortmund e al suo addio dopo la finale di Champions League persa a Wembley contro il Real Madrid a giugno 2024.

L’allenatore spagnolo Quique Setién ha deciso di chiudere la sua esperienza sulla panchina del Beijing Guoan, club della Super League cinese, citando "motivi personali e familiari". Il club di Pechino ha reso ufficiale l’addio attraverso un comunicato pubblicato sul proprio account ufficiale di Weibo, annunciando che il consiglio di amministrazione ha accettato le dimissioni con effetto immediato.

Setien aveva preso le redini della squadra il 10 dicembre scorso e ha guidato il Guoan in un totale di 32 partite ufficiali, ottenendo 19 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Sotto la sua gestione, il club ha mantenuto una posizione alta in classifica: attualmente è quarto con 51 punti, a sei lunghezze dal leader Shanghai Port, quando mancano solo quattro giornate alla conclusione del campionato.

Il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Marc Guehi. Secondo quanto riferito da Sky Sport DE, il club tedesco sta monitorando con estrema attenzione il centrale inglese che è in scadenza con il Crystal Palace a fine stagione. Oliver Glasner, allenatore dei Glaziers, insieme alla dirigenza ha deciso di non cedere il giocatore al Liverpool, in quanto non era stato trovato un sostituto adeguato per la retroguardia e così è rimasto al Palac.e

Ora però, stando all'emittente satellitare, le Eagles vorrebbero prolungare il contratto con il loro capitano, ma l’interesse nei confronti di Guehi è molto alto. Tutti i top club inglesi chiedono del difensore classe 2000 e anche il Bayern è in coda. Il direttore sportivo dei Die Roten, Max Eberl, è un grande estimatore del giocatore e vorrebbe portarlo a Monaco a parametro zero.

Attualmente, le trattative più concrete sono quelle con Liverpool e Barcellona, che hanno staccato il numerino prima del Bayern, ma Guehi in realtà sogna un trasferimento al Real Madrid.