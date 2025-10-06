Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"

Alla vigilia del match di Women's Champions League tra Juventus e Benfica, Martina Rosucci ha parlato in conferenza stampa presentando l'incontro di domani in programma alle 18:45 all'Allianz Stadium

"Le serate all’Allianz Stadium sono sempre magiche, si respira ogni volta un’atmosfera incredibile. Chi ha giocato già qui lo sa, mentre alle compagne nuove lo abbiamo raccontato in questi giorni. La visita del Direttore Generale Comolli di questa mattina è stata molto speciale, per noi è importante avere questa fiducia. Credono fortemente in noi, ci ha fatto molto piacere ed eravamo tutte emozionate. Tutti questi gesti fanno capire cosa vuol dire essere alla Juventus. Quello che abbiamo fatto in questi otto anni viene visto anche all’estero, sono molto orgogliosa di questo. Il cammino fatto in questi anni è stato incredibile, cercheremo di dire la nostra anche in Europa. Il Benfica è una squadra forte, sarà una partita aperta e faremo di tutto per vincere. Siamo focalizzate sulla partita di domani".

"È cambiato il format della Women’s Champions League e sperimenteremo qualcosa di nuovo, cambia totalmente perché non c’e tempo di studiarsi e saranno tutti scontri diretti. C’è grande voglia di affrontare sempre nuovi avversari. Obiettivi? Noi abbiamo sempre il desiderio di migliorarci e ce la metteremo tutta. Chiaramente nella massima competizione europea è tutto più difficile però, di conseguenza, le motivazioni crescono".