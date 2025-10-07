Il Bari vicino a Sibilli: "Pieno supporto nel percorso terapeutico"

SSC Bari intende confermare pieno appoggio e supporto a Giuseppe Sibilli in previsione del prossimo periodo che lo vedrà impegnato nel percorso terapeutico di recupero, così come prescritto dalle autorità competenti (FIGC, comunicato ufficiale n.177/AA), rendendosi disponibile a collaborare con le istituzioni per la pianificazione e lo svolgimento degli incontri indicati presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie.

Quanto successo deve rappresentare un avvertimento, un chiaro campanello d'allarme, che possa mettere in guardia e fuggire da condotte e comportamenti che nulla hanno a che vedere con i valori fondanti dello sport e che tradiscono lo spirito stesso della competizione sportiva.

Siamo certi che, con il supporto e l’affetto dei suoi cari, la vicinanza di compagni, staff e Società, insieme alla guida dei professionisti che lo accompagneranno durante il percorso terapeutico, presto Beppe potrà riconquistare una preziosa serenità.