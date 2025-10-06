Salernitana, Achik: "Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia"

Due assist decisivi e una prestazione da protagonista: Ismail Achik ha brillato nel derby tra Salernitana e Cavese, risultando determinante per la vittoria granata.

Intervistato da Lira TV, l’esterno offensivo classe 2000 ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono felicissimo per la vittoria e per la prestazione. Sapevamo di affrontare una squadra forte e compatta, ma siamo stati bravi a reagire e a ribaltare il risultato. In settimana avevamo lavorato molto sui movimenti per servire Ferrari e Inglese, e credo che i frutti si siano visti. Il mister mi ha chiesto di puntare l’uomo e creare superiorità numerica, e sono contento di esserci riuscito".

Achik ha sottolineato anche l’importanza della concentrazione e dell’atteggiamento mentale: "Dobbiamo restare concentrati per tutti i novanta minuti. A volte, dopo aver subito un gol, caliamo troppo, ma con il lavoro riusciremo a migliorare. Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia, ma questo deve darci ancora più motivazioni".

Un pensiero speciale è andato al sostegno dei tifosi: "I nostri tifosi sono davvero il dodicesimo uomo in campo. Ci spingono in ogni momento e speriamo di averli sempre al nostro fianco, anche in trasferta. Siamo primi e vogliamo restare lì, con umiltà e determinazione"