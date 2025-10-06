Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"

ieri alle 23:04Calcio femminile
di Daniel Uccellieri

Alla vigilia del match di Women's Champions League tra Juventus e Benfica, l'allenatore Massimiliano Canzi e Martina Rosucci hanno parlato in conferenza stampa presentando l'incontro di domani in programma alle 18:45 all'Allianz Stadium

MASSIMILIANO CANZI
"Il Benfica ha nel suo dna vittorie e titoli, ha finito lo scorso campionato con 20 vittorie e due pareggi e una differenza reti in positivo di 55 gol. Ha cambiato allenatore, ha iniziato un percorso nuovo, con un calcio propositivo: sarà sicuramente una partita aperta e loro verranno all’Allianz Stadium per cercare la vittoria. Da noi mi aspetto sempre un atteggiamento propositivo e dominante laddove ci viene permesso, perché poi bisogna sempre fare i conti con gli avversari. Mi aspetto coraggio, la nostra storia recente ci deve portare in quella direzione".

"L’esperienza a livello internazionale personalmente mi mancava, credo che la parola chiave possa essere l’equilibrio in Europa. In un campionato, come alla fine sarà questa fase anche se con sole sei sfide, credo che alla lunga, oltre ai punti, la differenza reti possa essere un fattore molto rilevante. Di conseguenza dobbiamo essere molto brave a tenere l’equilibrio durante le partite. Questo delle sei gare con sei squadre diverse sarà sicuramente un mondo nuovo che affronteremo. Noi cercheremo di andare più avanti possibile come in ogni competizione".

MARTINA ROSUCCI
"Le serate all’Allianz Stadium sono sempre magiche, si respira ogni volta un’atmosfera incredibile. Chi ha giocato già qui lo sa, mentre alle compagne nuove lo abbiamo raccontato in questi giorni. La visita del Direttore Generale Comolli di questa mattina è stata molto speciale, per noi è importante avere questa fiducia. Credono fortemente in noi, ci ha fatto molto piacere ed eravamo tutte emozionate. Tutti questi gesti fanno capire cosa vuol dire essere alla Juventus. Quello che abbiamo fatto in questi otto anni viene visto anche all’estero, sono molto orgogliosa di questo. Il cammino fatto in questi anni è stato incredibile, cercheremo di dire la nostra anche in Europa. Il Benfica è una squadra forte, sarà una partita aperta e faremo di tutto per vincere. Siamo focalizzate sulla partita di domani".

"È cambiato il format della Women’s Champions League e sperimenteremo qualcosa di nuovo, cambia totalmente perché non c’e tempo di studiarsi e saranno tutti scontri diretti. C’è grande voglia di affrontare sempre nuovi avversari. Obiettivi? Noi abbiamo sempre il desiderio di migliorarci e ce la metteremo tutta. Chiaramente nella massima competizione europea è tutto più difficile però, di conseguenza, le motivazioni crescono".

