Fantacalcio, Top & Flop 6^ giornata Serie A 2025-2026

Va in archivio la 6^ giornata prima della sosta per le nazionali. Analizziamo i top e i flop di questo turno.

TOP

Bonny: protagonista assoluto della partita con un gol e ben 3 assist e sfrutta così la sua occasione per l'infortunio di Thuram. Chivu sarà in grande difficolà perchè la panchina è affidabile e sia lui che Esposito avranno occasioni in futuro. Fantavoto 14.5.

Cancellieri: partito in fondo alle gerarchie ha ricevuto la fiducia di Sarri che è stata abbondantemente ripagata. 2 gol di pregevole fattura dopo quello della scorsa settimana e un posto da titolare che al momento sembra saldo. Non sarà sempre così però chi l'ha preso a pochi crediti ha senza dubbio fatto un affare. Fantavoto 14.

Cambiaghi: uno dei tanti protagonisti della scorpacciata di gol contro il Pisa, segna e fa segnare e da l'impressione di essere un'arma veramente di livello per l'attacco di Italiano. La concorrenza c'è ed è tanta come in tutti i reparti ma in giornate come questa è difficile ternerlo fuori. Fantavoto 12.

FLOP

Pulisic: dopo giornate da protagonista assoluto fallisce il suo secondo rigore in serie A, proprio a Torino a culmine di una partita non brutta anche se non brillante come sempre. Ovviamente nulla toglie al suo valore, possibile però nella prossima occasione vedere qualcun'altro dagli 11 metri. Fantavoto 2.

Gudmundsson: nel disastro Fiorentina lui sembra veramente l'ombra di se stesso. Partita pessima un po' come quasi tutte quelle di questa stagione e inevitabile sostituzione. Sarà difficile per Pioli provare a recuperarlo, il valore del giocatore è indiscutibile ma in questo momento lo è anche il suo basso rendimento. Fantavoto 4.5.

Tourè: espulsione che di fatto chiude la già difficile trasferta di Bologna. Un episodio che servirà per la sua crescita, sicuramente al momento può essere utilizzato dai fantallenatori solo come soluzione di emergenza e non come scelta a centrocampo. Fantavoto 3.