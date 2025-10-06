Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop

Nella giornata odierna il fantasista del Pescara Giacomo Olzer, uno dei più positivi della formazione di Vivarini in questo avvio di stagione, si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l'infortunio subito durante la gara con la Sampdoria, quando classe 2001 è dovuto uscire dal campo dopo appena una manciata di minuti a causa di un problema fisico.

Il giocatore infatti ha accusato una fitta al ginocchio destro, senza che prima vi fosse stato un contrasto, che lo ha costretto a lasciare il campo con Davide Merola a sostituirlo. Secondo quanto riportato Rete 8 gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

Il giocatore dovrà stare fermo almeno un mese e giovedì prossimo sarà visitato dallo specialista dott. Gabriele Tavolieri.

Ricordiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie A, osserverà un turno di riposo a causa delle gare delle nazionali. La squadra abruzzese infatti tornerà in campo il 18 ottobre in casa contro la Carrarese.