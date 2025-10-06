Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica

Archiviata la Serie A Women's Cup, neonata competizione di calcio femminile vinta dalla Juventus, che si aggiudica appunto la prima edizione, è tornata in campo la Serie A Women, con la prima giornata che si è giocata tra sabato e domenica.

Diversi i risultati a sorpresa, con la Roma e l'Inter che fanno punteggio pieno, mentre la Juventus è fermata sullo 0-0 da un ottimo Sassuolo, allenato dall'ex giallorosso Alessandro Spugna. Stecca invece l'esordio un'altra attesa big della stagione, la Fiorentina, mentre è ottimo l'avvio di annata della Lazio, anche se contro il Como Women le capitoline soffrono un po'. Chiaramente presto, per guardare la classifica, anche se i primi indizi vengono chiaramente dati dalla stessa.

Di seguito, il riepilogo del turno:

Serie A Women 1ª giornata

Inter-Ternana Women 4-0

10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)

Roma-Parma 4-0

9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni

Napoli Women-Fiorentina

75' Floe

Sassuolo-Juventus 0-0

Como Women-Lazio 1-2

68' Le Bian (L), 79' Piemonte (L), 89' Bernardi (C)

Genoa-Milan 1-2

45' Sondergaard (G), 84' Ijeh (M), 90+7' Koivisto (M)

Classifica: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Milan 3, Napoli 3, Juventus Women 1, Napoli 1, Como Women 0, Genoa 0, Fiorentina 0, Parma 0, Ternana 0