Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima della sosta"
TUTTO mercato WEB
Patryk Peda, difensore del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero:
"Con lo Spezia è stata dura, loro non stanno facendo bene in questo inizio campionato, ma resta una squadra tosta. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo segnato e questo ci ha permesso di giocare meglio nella ripresa. Una vittoria importante prima della sosta, siamo contenti: abbiamo qualche giorno libero, poi torniamo a lavorare perché ci aspetta un'altra gara importante".
Ancora una volta la difesa ha mostrato solidità
"Sì, è davvero importante. Secondo me con la difesa si vincono i campionati. Peccato aver subito gol."
Un messaggio per i tifosi?
"È bellissimo vedere i tifosi rosanero, sono sempre tantissimi e ci seguono sempre".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Serie C
Calcio femminile