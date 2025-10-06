Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima della sosta"

Patryk Peda, difensore del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero:

"Con lo Spezia è stata dura, loro non stanno facendo bene in questo inizio campionato, ma resta una squadra tosta. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo segnato e questo ci ha permesso di giocare meglio nella ripresa. Una vittoria importante prima della sosta, siamo contenti: abbiamo qualche giorno libero, poi torniamo a lavorare perché ci aspetta un'altra gara importante".

Ancora una volta la difesa ha mostrato solidità

"Sì, è davvero importante. Secondo me con la difesa si vincono i campionati. Peccato aver subito gol."

Un messaggio per i tifosi?

"È bellissimo vedere i tifosi rosanero, sono sempre tantissimi e ci seguono sempre".