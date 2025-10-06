Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"

Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"TUTTO mercato WEB
© foto di FEDERICO SERRA
ieri alle 19:34Serie C
di Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Lamberto Zauli, tecnico che in carriera ha allenato Perugia, Crotone e Juventus NG fra le altre , è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Mister, una riflessione sul Girone A. Un girone che vede un Vicenza perfettamente calato nel ruolo di squadra di riferimento. All’inizio c’erano dubbi: dopo due anni di rincorsa alla promozione, persa sempre ai playoff, il cambio di guida tecnica e la rinuncia a qualche giocatore simbolo potevano creare incertezze. E invece i segnali sembrano molto positivi.
" Assolutamente sì. È una piazza che conosco bene. Quello che mi ha colpito è l’energia positiva che si è ricreata attorno alla squadra. Dopo qualche critica iniziale, il pubblico si è stretto subito alla squadra e l’ha trascinata, contribuendo a un ottimo avvio di campionato. L’allenatore è un tecnico di grande esperienza, sa come si vince - lo ha fatto anche lo scorso anno - e la società ha costruito un gruppo con un bel mix di giocatori importanti per la categoria. Cambiare qualche volto era necessario, perché dopo due stagioni andate male serviva togliere un po’ di negatività. Il direttore Zamuner ha ricreato entusiasmo e i risultati si vedono".

C’è anche una proprietà solida, che ha resistito a due delusioni: un segnale importante.
"Esatto. Ci sono stato quattro anni a Vicenza e so bene cosa significa quella maglia. È una società forte, con una storia e una passione straordinarie. Due delusioni così avrebbero potuto scoraggiare chiunque, ma la proprietà ha tenuto duro e continua a inseguire l’obiettivo di riportare il club nelle categorie che gli competono. Lo stadio è magnifico, e la piazza vive di calcio: Vicenza merita palcoscenici importanti".

In questo girone ci sono anche Brescia e Lecco: vedi una vera alternativa al Vicenza?
"Il campionato è lungo, e chi ha esperienza lo sa bene. Partire forte è importante, ma non basta. Brescia e Lecco possono certamente dare fastidio al Vicenza. C’è anche l’Inter Under 23, che ogni tanto lascia qualche punto ma resta una squadra capace di stare tra le prime. Ad oggi direi che Vicenza, Brescia e Lecco sono le più attrezzate per giocarsi il primo posto".

Passiamo a due realtà diverse: il Cittadella, reduce da una retrocessione, e la Triestina, che vive tra mille difficoltà.
"La retrocessione pesa, soprattutto dopo tanti anni di Serie B, ma a Cittadella c’è un direttore come Marchetti, che con la proprietà ha costruito un modello. Sapranno reagire: non li vedo da prime posizioni, ma possono rientrare nella zona playoff e diventare pericolosi nel finale. La Triestina invece ha vissuto un’estate complicata. Non si è capito bene cosa sia successo, ma la squadra che vediamo oggi gioca con orgoglio e qualità. Certo, un -20 in classifica è un handicap enorme, ma stanno onorando la maglia. È una piazza che merita stabilità e un progetto serio: lo stadio, la storia e la passione ci sono tutti".

Passiamo al Girone C, che come sempre è un concentrato di entusiasmo e difficoltà. Partiamo da Salernitana, Catania e Benevento.
"È il girone che conosco meglio: ci ho lavorato due anni a Crotone. Ci metto anche Cosenza e Trapani tra le protagoniste. È il girone più difficile, secondo me, perché ha società importanti e piazze calde. Ma c’è un solo posto per la promozione, e questo crea pressione enorme. Quando allenavo il Crotone, arrivammo secondi dietro il Catanzaro che fece un campionato straordinario. Poi, dopo un mese e mezzo di attesa, uscimmo ai quarti playoff nonostante avessimo fatto più di 80 punti. Questo dice tutto sulla difficoltà del torneo: tante squadre forti, ma solo una può vincere".

E c’è anche il Trapani, che nonostante la penalizzazione resta competitivo.
"Sì, assolutamente. Il presidente Antonini ha costruito una squadra di qualità, penalità o no. Giocano bene e faranno il loro percorso: tra qualche mese li vedremo nelle prime posizioni. È un girone di ferro, non c’è dubbio".

Restando nel girone C, c’è anche l’Atalanta Under 23, che sta faticando, e la Juventus Next Gen, che ha grandi aspettative.
"Avendo allenato due anni l’Under 23, posso dirlo: queste squadre crescono moltissimo tra girone d’andata e ritorno. I ragazzi capiscono che non è più un settore giovanile, imparano a reggere l’impatto fisico e mentale. Nel girone C però è ancora più dura: l’atmosfera è caldissima e nessuno ti regala nulla. L’Atalanta ha ottimi giovani e un tecnico preparato, ma deve adattarsi subito. Il Milan Futuro ne è un esempio: si pensava potesse uscire alla distanza, ma le difficoltà reali del campionato sono pesanti. Le U23 servono per far crescere i ragazzi, ma i punti vanno comunque conquistati sul campo".

Passiamo al Girone B, con il Perugia in difficoltà.
"È una situazione delicata. Sono stato il primo allenatore della nuova proprietà, quindi conosco bene il contesto. Parliamo di una piazza che ha vissuto la Serie A e grandi stagioni: basta entrare nel tunnel del “Curi” e vedere le immagini dei campioni del passato per capire che non è una squadra qualunque di Lega Pro. La nuova proprietà ha messo basi solide, ma partire male in un ambiente così è pesante. Recuperare entusiasmo sarà fondamentale".

Tra le protagoniste, invece, ci sono Arezzo, Ascoli e Ravenna.
"Sì, sono le tre più convincenti fin qui. L’Arezzo non sorprende: ha preso Bucchi, un allenatore di valore, e una proprietà ambiziosa che ha investito tanto. È una piazza di tradizione e si vede. L’Ascoli ha fatto un lavoro straordinario. Dopo anni complicati è tornato un proprietario del territorio, molto legato alla squadra. L’ambiente è passionale e l’allenatore ha costruito un gruppo affamato e competitivo. Oggi è una delle squadre che giocano il miglior calcio della Serie C. Il Ravenna, invece, lo conosco bene: ci sono cresciuto e ho giocato quattro anni lì. È una piazza molto viva, non solo calcisticamente. La nuova proprietà ha idee chiare e ambizione: credo che sentiremo parlare di loro anche in futuro".

Articoli correlati
Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà" Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà"
Zauli: "Ottimo inizio della Juve NG, può puntare alla B. Perugia? Può superare le... Zauli: "Ottimo inizio della Juve NG, può puntare alla B. Perugia? Può superare le difficoltà"
Zauli su Sudtirol-Palermo: "Piazze agli antipodi. I rosanero dovranno fare molta... Zauli su Sudtirol-Palermo: "Piazze agli antipodi. I rosanero dovranno fare molta attenzione"
Altre notizie Serie C
Carpi, il ds Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"... Carpi, il ds Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Triestina, nominato il nuovo CdA: Zelenovic presidente, consiglieri Centner e Margiotta... Triestina, nominato il nuovo CdA: Zelenovic presidente, consiglieri Centner e Margiotta
Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato" Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato"
Ascoli, il presidente Passeri: "Meriti del club sotto gli occhi di tutti. Orgoglioso... Ascoli, il presidente Passeri: "Meriti del club sotto gli occhi di tutti. Orgoglioso dei ragazzi"
Salernitana, Ferrari: "Atmosfera bellissima, emozione unica esultare sotto la curva"... Salernitana, Ferrari: "Atmosfera bellissima, emozione unica esultare sotto la curva"
Salernitana, Achik: "Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia" Salernitana, Achik: "Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia"
Cosenza, l'apertura della Curva Sud: "Torniamo a tifare se la società cambia atteggiamento"... Cosenza, l'apertura della Curva Sud: "Torniamo a tifare se la società cambia atteggiamento"
Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti... TMW RadioZauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
5 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.1 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.2 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
Immagine top news n.3 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Immagine top news n.4 Nani spiega la battuta sulla capocciata a Zaniolo e aggiunge: "Tornerà in Nazionale"
Immagine top news n.5 L'agente di Pio Esposito: "Stop al clamore mediatico, create aspettative atomiche su di lui"
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.7 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.3 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le partite"
Immagine news Serie A n.3 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro
Immagine news Serie A n.5 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
Immagine news Serie A n.6 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari vicino a Sibilli: "Pieno supporto nel percorso terapeutico"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, McClory: "Entro fine anno il 100% delle quote. L'obiettivo è la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, incontro a Lissone fra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima della sosta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, il ds Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, nominato il nuovo CdA: Zelenovic presidente, consiglieri Centner e Margiotta
Immagine news Serie C n.3 Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, il presidente Passeri: "Meriti del club sotto gli occhi di tutti. Orgoglioso dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Ferrari: "Atmosfera bellissima, emozione unica esultare sotto la curva"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Achik: "Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.4 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso