Parma, tegola Valeri: lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra

Tegola in casa Parma, con mister Cuesta che perde Emanuele Valeri per infortunio. Il terzino è uscito anzitempo contro il Lecce e nella giornata di oggi il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra

Di seguito il report medico pubblicato sul sito ufficiale dei crociati:

"In seguito all'infortunio occorso durante la gara Parma-Lecce, Emanuele Valeri è stato sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e saranno rivalutate in base all'evoluzione clinica".