Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
A Bergamo c'è un ragazzo non ancora maggiorenne che si sta prendendo la scena a suon di grandi prestazioni. Si tratta di Honest Ahanor, talento classe 2008 arrivato dal Genoa all'Atalanta nel corso dell'ultima sessione di mercato per una cifra intorno ai 20 milioni, bonus compresi.
Di lui si è anche espresso l'ex difensore, oggi opinionista, Daniele Adani che si è espresso così a Viva El Futbol: "Ahanor è un ragazzo che ha qualità generali da top club, qualità che dovrà ovviamente affinare e migliorare. I grandi club cercano giocatori come lui, con fisico, gamba e corsa. Può giocare da terzo, da quarto di difesa e persino da quinto a centrocampo. E mi sembra anche bravo tecnicamente, perché in campo sceglie sempre la giocata giusta".
