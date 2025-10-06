TMW Radio Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti

Anche con la Juventus, per Rafa Leao uno spezzone di partita. Ma l'attaccante del Milan non ha convinto ancora. E il tecnico Max Allegri lo ha sgridato per gli errori commessi. Sono finite le chance ed è giusto che si punti su altri? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Si è mangiato un gol, un altro ha calciato male. Ho notato che lo ha messo al posto di Pulisic, quindi questo esperimento di farlo giocare da centravanti è complicato. Se la gioca con Pulisic alla fine quindi, e ora vallo a togliere. Si deve riconquistare il posto. Non si discutono le qualità, deve essere più determinato quando entra".

Daniele Garbo: "Leao ha 26 anni, non è più un ragazzino, deve decidere cosa vuole far da grande. Se non matura con Allegri, la sua carriera è in discesa. Non può giocare centravanti di sicuro".

Massimo Bonanni: "Credo che Leao sarà un grandissimo problema. Giocherà poco, ad oggi, perché Pulisic non lo puoi togliere. E secondo me se la giocheranno uno tra Nkunku e Gimenez per fare la prima punta. E lui sta facendo fatica. Non puoi sbagliare un gol come il secondo che gli è capitato".

Massimo Orlando: "L'unica giustificazione è che rientrava dopo un mese e mezzo di stop. E' un giocatore meraviglioso, ma a 26 anni dovresti essere maturo, decisivo, e non lo è. Dispiace perchè ha qualità uniche. Se continua così, Gimenez sarà il titolare e lui partirà dalla panchina".

Michelangelo Rampulla: "Ci stanno lavorando, ma questo modo indolente di entrare in campo è un peccato. Sta sprecando tempo e il suo talento. Rischia con Allegri? Per me sì, ma bisogna sempre pensare che è un investimento e non puoi lasciarlo sempre in panchina. Ma un segnale devi mandarlo".

Francesco Bonfanti: "E' da sempre croce e delizia. Viene da un infortunio di un mese e mezzo, a me non è piaciuto come è entrato contro Napoli e Juve, però è anche vero che la passata stagione lui e Pulisic sono stati gli unici a dare segnali di vita. Appena la condizione sarà buona, credo che tornerà a dare messaggi positivi. Quando tornerà in condizione, sarà un bel problema per Allegri".