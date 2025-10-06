Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato"

L'ex tecnico di Gubbio e Latina, Gaetano Fontana, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com per fare il punto della situazione sul campionato di Serie C, a cominciare dalle gare dell'ultimo weekend: "L'ultimo turno ha confermato quanto già visto in questo scorcio di campionato. Nel girone A continua la marcia del Vicenza che si assicura un ulteriore vantaggio visto il pari delle dirette concorrenti Brescia e Lecco. Nel girone B vincono tutte e tre le squadre di vertice con il Ravenna che da un ulteriore segnale alle dirette concorrenti andando a vincere una gara importante sul campo della Juventus Next Gen. Nel Girone C invece fa rumore il risultato del Benevento. Non mi aspettavo questo scivolone senza nulla togliere al grande lavoro della società pontina ed al merito dei ragazzi di Bruno. Un’altra vittoria importante, a mio avviso da evidenziare, è quella del Cosenza sul campo difficile del Cerignola. La squadra silana è sicuramente un competitor valido e di livello per la vittoria del campionato insieme all’accreditata Salernitana, Catania e Benevento. Bella lotta".

Il Vicenza continua a vincere

"Il Vicenza ha trovato da subito con Gallo i giusti equilibri. È ovvio che siamo agli inizi e c’è ancora tanto da migliorare. Per tale motivo credo che il Vicenza sia la candidata numero uno per la vittoria del campionato".

Il Livorno, invece, continua a perdere

"In questo avvio di campionato i numeri parlano di una squadra in difficoltà. Probabilmente la piazza e la società si aspettavano un impatto diverso, ma Formisano e i suoi ragazzi hanno il tempo necessario per trovare la quadra e dare una svolta al loro torneo".

A Ravenna, Marchionni ha detto che lo attende un mese tosto

"Come già detto sopra il Ravenna ha dato un chiaro segno al campionato. Sicuramente il ciclo di gare che dovrà affrontare diranno l’effettivo valore della squadra e con esso anche i possibili traguardi da raggiungere. Ma, ribadisco che, il ciclo “duro” è iniziato con una importante vittoria contro i bianconeri".

Nell'ultimo turno ci sono state diverse polemiche arbitrali. La tecnologia non basta?

"Il meccanismo della Football Video Support (FVS) deve essere oleato ed è evidente che trattandosi della prima esperienza qualcosa possa non andare per il meglio. D’altronde anche in A ed in B nonostante una tecnologia più avanzata e già rodata le polemiche sono ancora quotidiane, Immaginiamoci nella terza serie . In ogni caso io ,comunque, la vedo una cosa utile".