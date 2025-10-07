…con Gian Luca Nani

“È stata una giornata emozionante, gratificante. Ricevere un premio alla carriera vuol dire che qualcosa di buono hai fatto”. Così a TuttoMercatoWeb Gian Luca Nani, uomo mercato di Udinese e Watford che ieri a Palermo in occasione del Palermo Football Meeting ha ricevuto il premio “Una vita per il calcio”.

Che campionato è stato fin qui per l’Udinese?

“Sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo i punti che meritiamo”.

E per il Watford?

“È stata una buona settimana. Abbiamo ripreso dei punti.

Pensiamo di poter fare qualcosa di positivo, vogliamo lottare per le posizioni di vertice”.

Sta già pensando al mercato di gennaio?

“Cerchiamo già ciò che pensiamo di poter cercare in vista di giugno. I calciatori buoni a gennaio non te li danno. Vorrei utilizzare gennaio per mandare a giocare chi trova meno spazio”.

Ha dedicato il premio ai suoi genitori….

“Siamo il prodotto di ciò che i nostri genitori hanno fatto per noi. Non li ho più, probabilmente se ci fossero stati si sarebbero commossi. Una dedica la faccio anche ai miei collaboratori, ho sempre cercato di prenderli più bravi di me”.