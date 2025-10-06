Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno

Dopo Sofia Cantore con i Washington Spirit negli Stati Uniti e Valentina Giacinti con il Galatasaray in Turchia nelle scorse settimane, in questo weekend altre due azzurre si sono messe in mostra nei rispettivi campionati trovando il primo gol della loro esperienza. Parliamo della centrocampista Arianna Caruso, arrivata al Bayern Monaco lo scorso gennaio, e di Elena Linari, che in estate ha lasciato nuovamente l’Italia per la sua terza esperienza in Europa – dopo Spagna e Francia - in Inghilterra con il neopromosso London City Lionesses.

Caruso è andata a segno nel 4-0 con cui le bavaresi hanno battuto il Werder Brema finalizzando l’assist di Stanway per sbloccare alla mezzora il risultato. Al gol, l’ex juventina, ha poi sommato anche l’assist per il poker di Schuller a coronamento di una prestazione che l’ha vista padrona del centrocampo.

Linari invece ha messo a segno un gol pesantissimo che ha consentito alle londinesi di battere il Liverpool e conquistare la prima vittoria in stagione. La centrale difensiva ha mostrato grande freddezza dagli undici metri all’89° diventando così la terza italiana, dopo Aurora Galli e Martina Piemonte, a segnare nella Women’s Super League inglese.

Alle due sopraccitate si aggiunge poi Gloria Marinelli: l’attaccante ha infatti realizzato la sua prima doppietta in terra Svizzera trascinando il suo Servette alla vittoria per 4-0 contro il Thun e portando a quattro le marcature stagionali in sette gare. Gol e prestazioni che stanno permettendo al club elvetico di essere primo in classifica con 19 punti e che potrebbero riaccendere i riflettori sull’ex di Inter e Milan che oltralpe sembra aver trovato continuità sotto ogni punto di vista.