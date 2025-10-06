Gotti: "L'Inter è migliorata nell'aggressività e nelle verticalizzazioni, lo dicono i numeri"

Ai canali di Sky Sport, per analizzare l'inizio positivo dell'Inter, ha parlato il tecnico di lungo corso Luca Gotti. Queste le sue parole: "La forza di Chivu è stata quella di arrivare e salvare tutto ciò che già c'era di buono nella squadra, senza andare in cerca di metamorfosi radicali".

Gotti ha poi parlato anche della grande aggressività mostrata finora dai nerazzurri: "Ci sono stati miglioramenti. C'è un'alta intensità della fase difensiva, nell'aggressione e riaggressione e sono migliorate le occasioni da gol da recupero della palla: non lo dico io, lo dicono i numeri. E' una squadra più aggressiva e verticale".