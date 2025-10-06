Gotti: "L'Inter è migliorata nell'aggressività e nelle verticalizzazioni, lo dicono i numeri"
TUTTO mercato WEB
Ai canali di Sky Sport, per analizzare l'inizio positivo dell'Inter, ha parlato il tecnico di lungo corso Luca Gotti. Queste le sue parole: "La forza di Chivu è stata quella di arrivare e salvare tutto ciò che già c'era di buono nella squadra, senza andare in cerca di metamorfosi radicali".
Gotti ha poi parlato anche della grande aggressività mostrata finora dai nerazzurri: "Ci sono stati miglioramenti. C'è un'alta intensità della fase difensiva, nell'aggressione e riaggressione e sono migliorate le occasioni da gol da recupero della palla: non lo dico io, lo dicono i numeri. E' una squadra più aggressiva e verticale".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Serie C
Calcio femminile