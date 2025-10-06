Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"

Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, è stato intervisto da Forbes: "L'accoglienza che i tifosi rosanero mi hanno riservato fin dal primo giorno è stata incredibile".

Il vichingo ha parlato dell'inizio di stagione dei rosanero, una delle candidate per la promozione in Serie A: "È stato un inizio molto positivo per la squadra", spiega l’internazionale finlandese. "In realtà, penso sia anche il mio miglior inizio da quando sono arrivato in Italia. L’obiettivo è arrivare il più in alto possibile con il Palermo, per la storia, per quello che rappresenta il club e per l’importanza che ha per i siciliani. Avere un pubblico così numeroso davanti, ovviamente, va in qualche modo ricambiato».

Pohjanpalo parla anche dell'amichevole estiva con la "sorella" del Palermo, il Manchester City di Pep Guardiola: "Ovviamente, è stato incredibile giocare una partita del genere", ha commentato Pohjanpalo. "Soprattutto come ultima partita di allenamento prima dell’inizio della stagione. Sono una delle migliori squadre del mondo, con il miglior allenatore del mondo. Si può imparare molto da loro. Sono abbastanza sicuro che il City Group abbia grandi progetti per Palermo in futuro", suggerisce Pohjanpalo. "Si può sempre sognare in grande, ma alla fine bisogna concentrarsi sul breve termine".

Parole sagge, soprattutto considerando che la Serie B è notoriamente un campionato difficile da abbandonare. "È sicuramente uno dei campionati più difficili. Le squadre difendono molto bene, soprattutto in trasferta".