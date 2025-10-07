Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le partite"

Mile Svilar, portiere della Roma, è intervenuto a Sky Sport parlando anche delle novità introdotte dal nuovo allenatore Gian Piero Gasperini: "Gasperini sta portando tanta mentalità vincente. Tutti gli allenamenti sono come le partite, lui ci tiene molto. Andiamo avanti così".

Svilar ha poi parlato del suo ex compagno Matic, anch'egli in collegamento con l'emittente satellitare: "Il mio rapporto con Matic è nato tanti, tanti anni fa, quando ho dormito a casa sua. Matic all'epoca giocava nel Chelsea. Il letto me l'ha dato, da mangiare no. C'ho ancora fame, non aveva nulla da mangiare a casa quella volta (ride, ndr). Matic è una grande persona e un grande calciatore. È un peccato che abbiamo giocato solamente un anno insieme, ma lui sa che gli voglio bene".