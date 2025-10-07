Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando i temi d'attualità del calcio italiano. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire dalla nuova Inter di Chivu: "L'Inter rispetto al passato pressa molto di più nella metà campo avversaria. Ha qualità e ha i giocatori giusti per farlo. Chivu sa quali tasti toccare per far migliorare la squadra, l'Inter lo farà un passo alla volta".

Su Vlahovic: "Quando Vlahovic è andato alla Juve, ero sicuro che vi sarebbe rimasto per 10 anni, vista anche la sua giovane età. Non conosco i motivi del fatto per cui oggi non performi. Praticamente non ho mai giocato con lui, perché ho lasciato la Nazionale 7-8 anni fa. Tutti in Serbia pensano che sia il miglior giocatore serbo oggi".

Sui giovane d'oggi nel calcio: "Le nuove generazioni giocano troppo alla play, ci sono così tante cose al di fuori del calcio come i social, le attività coi tifosi, troppe distrazioni... È più difficile aiutare i giovane, tutti vogliono subito emulare Messi e Ronaldo".

Sulle lacrime di Dybala dopo la finale di Europa League: "Mi ricordo che Paulo piangeva, ero dispiaciuto per lui e l'ho rincuorato. Siamo buoni amici. Quando l'ho visto in lacrime dovevo dirgli qualcosa: 'Questo è il calcio', sono state le mie parole sincere".