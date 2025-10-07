Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro

Si ferma Yerry Mina. Il difensore del Cagliari si è sottoposto quest'oggi agli esamu strumentali di rito dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo nel corso di Udinese-Cagliari. Il colombiano ha rimediato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro. Di seguito la nota del club:

Nella giornata odierna Yerry Mina, uscito dal campo al 20’ di Udinese-Cagliari, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro.

Il calciatore, liberato dalla Federazione colombiana dagli impegni con la Nazionale, inizierà nell’Isola le terapie per recuperare dall’infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club.