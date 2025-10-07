7 ottobre 2000, la prima del Trap in Nazionale. Vinta in nemmeno un tempo

Il 7 ottobre del 2000, a San Siro, non scendono in campo né Inter né Milan, bensì l'Italia di Giovanni Trapattoni. È il battesimo per i vicecampioni d'Europa, sconfitti dalla Francia nella finale di Wiltord e Trezeguet, ma anche di un Dino Zoff poi dimissionario a causa delle critiche di Silvio Berlusconi: il commissario tecnico è colpevole di avere lasciato troppo libero Zidane, così perde le staffe e saluta tutti, con il Trap che ne prende il posto. Squadra ultra offensiva, con Totti, Inzaghi e Delvecchio, più Del Piero che subentra a dieci minuti dalla fine.

Sarà, appunto, la prima volta per Trapattoni, che vince 3-0 in maniera secca (dopo il 2-0 di Bruxelles di qualche mese prima), mettendo in discesa il percorso per le qualificazioni Mondiali per Giappone e Corea 2002. Le firme sono del tridente, cioè Inzaghi, Delvecchio e Totti. Un tris calato già nel primo tempo a riprova di come quella squadra potesse essere potenzialmente letale.

Italia-Romania 3-0

Marcatori: 13' Inzaghi, 17' Delvecchio, 42' Totti.

Italia

Toldo, Cannavaro, Nesta, Maldini, Di Livio, Albertini, Fiore (55’ Pancaro), Coco, Totti, F. Inzaghi (81’ Del Piero), Delvecchio (71’ Gattuso).

Allenatore: Trapattoni.

Romania

Stelea, Petrescu (46’ Contra), Filipescu, Belodedici, Chivu, Rosu, Lupescu, Galca, D. Munteanu (61’ C. Munteanu), Moldovan (57’ Mutu), Ganea.

Allenatore: Bölöni.