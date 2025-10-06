Triestina, nominato il nuovo CdA: Zelenovic presidente, consiglieri Centner e Margiotta

US Triestina Calcio 1918 comunica la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che guiderà la società in questa fase di rinnovamento e sviluppo.

Il nuovo Presidente del CDA è Tom Zelenovic, con una solida esperienza nella ristrutturazione di organizzazioni con particolare attenzione al settore sportivo e finanziario. A supportarlo nel Consiglio siedono Olivier Centner e Marco Margiotta, professionisti di rilievo con competenze complementari nella gestione aziendale, nelle strategie di investimento e nello sviluppo organizzativo.

La nuova governance nasce con l’obiettivo di rafforzare la struttura societaria e dare continuità al progetto sportivo e istituzionale della Triestina, nel segno della trasparenza, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.

Il nuovo CDA inizierà a lavorare da subito a stretto contatto con la dirigenza sportiva e con le istituzioni locali per stabilizzare il club e porre le basi per un modello sostenibile di calcio e impresa, con un’attenzione di lungo periodo allo sviluppo del settore giovanile.