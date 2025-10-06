La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine

La FIGC, in collaborazione con OptaPaolo, ha comunicato la formazione tipo delle migliori dopo il primo turno di campionato. Una squadra che vede la presenza di due giocatrici per Sassuolo (Caiazzo e Missipo), Lazio (Oliviero e Le Bihan), Roma (Giugliano e Corelli) e Inter (Tomasevic e Wullaert). Fra i pali ha trovato posto la viola Fiskerstrand, nonostante la sconfitta di Napoli, mentre a completare l’undici ci sono anche Koivisto del Milan e Floe, autrice del gol vittoria delle partenopea nel risultato più sorprendente della prima giornata assieme al pareggio senza reti fra Sassuolo e Juventus, che non ha alcuna rappresentante della formazione ideale.

Questa la formazione tipo prima giornata (3-4-3): Fiskerstrand (Fiorentina); Koivisto (Milan), Caiazzo (Sassuolo), Oliviero (Lazio); Tomasevic (Inter), Giugliano (Roma), Missipo (Sassuolo), Le Bihan (Lazio): Corelli (Roma), Floe (Napoli), Wullaert (Inter)

Serie A Women 1ª giornata

Inter-Ternana Women 4-0

10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)

Roma-Parma 4-0

9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni

Napoli Women-Fiorentina

75' Floe

Sassuolo-Juventus 0-0

Como Women-Lazio 1-2

68' Le Bian (L), 79' Piemonte (L), 89' Bernardi (C)

Genoa-Milan 1-2

45' Sondergaard (G), 84' Ijeh (M), 90+7' Koivisto (M)

Classifica: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Milan 3, Napoli 3, Juventus Women 1, Napoli 1, Como Women 0, Genoa 0, Fiorentina 0, Parma 0, Ternana 0