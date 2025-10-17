Cambiaso, parla l'agente: "Si mette a disposizione della Juve come Maldini faceva col Milan"

Giovanni Bia, agente che segue tra gli altri l'esterno della Juventus e della nazionale italiana Andrea Cambiaso, è intervenuto a Stile TV. Queste le sue parole sul bianconero: "Guardiola era molto interessato a lui, poi sono capitate cose e la trattativa non si è trasformata in trasferimento perché il City ha avuto diversi infortunati ed ha dovuto mettere soldi su altri giocatori. E’ un po' come Maldini, Cambiaso è talmente straordinario che si mette a disposizione sempre per la Juventus. Spesso la Juve lo faccia giocare nel proprio ruolo, ma si mette a disposizione ed è giusto che sia così".

Poi su Maripan, che Bia ha portato al Torino: "Maripan è il capitano della nazionale cilena per cui lo spessore è elevato. E’ maturo, ma ha ancora grossi margini di miglioramento soprattutto in tema di conoscenza calcio italiano. Che sia anche in chiave arbitraggio italiano perché lui ci mette molta garra e qui appena sfiori qualcuno ti sanzionano, è più danza classica la nostra! Faccio qualche battuta per far capire il concetto, ma sì ha ancora ampi margini di miglioramento.

Ha grande stimolo di confrontarsi e non vede l’ora di affrontare il Napoli. Il ragazzo ha esperienza internazionale per cui saprà gestire la partita con grande esperienza emotiva. Il calcio di Baroni è quello che piace a lui, il Torino sta facendo un grande percorso di crescita, poi gli infortuni complicano sempre un po' la vita agli allenatori, ma il Torino prima o poi tornerà ad essere quello che è sempre stato".