Juventus, Cambiaso: "Bologna forte nei duelli, dovremo essere pronti in quell'aspetto"

L'esterno della della Juventus Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Bologna valevole per la 15^ giornata di Serie A.

Quanto vi è servita la vittoria con Pafos?

"Abbiamo fatto 4 vittorie nelle ultime 5, l'umore è alto. Oggi partita importantissima, dovremo essere pronti nei duelli visto che il Bologna è forte lì e sono convinto che faremo una bella partita".

Cosa vi ha portato ad avere fastidio a Bologna negli ultimi anni?

"Il Bologna negli ultimi anni si è confermata una grandissima squadra, soprattutto in casa. Questo è il motivo del tabù, proveremo a sfatarlo".