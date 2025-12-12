Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo

La Juventus, ieri, si è goduta un giorno di riposo e da oggi Luciano Spalletti comincerà a mettere nel mirino la gara contro il Bologna. I bianconeri lavoreranno in un clima più sereno visto che in Champions League è arrivata una vittoria preziosa che ha decisamente migliorato la classifica europea della Vecchia Signora. Adesso, però, la Juventus dovrà risalire la china anche in campionato, visto che i recenti risultati sono stati altalenanti. I bianconeri, in Champions League, hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra fragile che, di fronte alle pressioni, fa fatica. Questa sarà la grande sfida di Luciano Spalletti, che dovrà passo dopo passo ricostruire una mentalità vincente. Questo gruppo di giocatori porta con sé delle fragilità caratteriali e quelli dotati di un po’ di personalità in più sono davvero pochi. Gli altri fanno fatica a reggere il peso della maglia e alternano buone prestazioni a performance di bassa qualità.

Cambiaso può cambiare ruolo.

Luciano Spalletti spera di riuscire a passare quanto prima al 4-2-3-1 e questo gli permetterebbe anche di ritagliare un nuovo ruolo ad Andrea Cambiaso. Il numero 27 bianconero sta vivendo un periodo di alti e bassi e fino ad ora ha giocato per lo più sulle corsie laterali. Ma Spalletti potrebbe presto spostarlo più avanzato in una trequarti a tre con Conceicao e Yildiz. In questo caso Cambiaso agirebbe sulla sinistra, con il turco in mezzo e il portoghese a destra. Di certo, se Spalletti dovesse spostare più avanti il numero 27 bianconero, avrebbe bisogno di prestazioni di livello superiore e certi errori non sarebbero permessi. In ogni caso questa è un’idea che stuzzica il tecnico di Certaldo, come ha spiegato lui stesso dopo il match contro il Pafos: “È possibile tutto, in questo momento però no. Non si trova sostanza in alcuni momenti della partita, di sostegno difensivo, di zoccolo duro. Si trova in più modi. Cambiaso è un po’ un’altra cosa se deve fare il difensore, gli si toglie qualità. Dipende sempre da tante cose. Oggi abbiamo rimesso in piedi la partita così con i 4 davanti, però bisogna vedere se gli altri 6 riescono a reggere. È una questione di tempo”.

Si attende il ritorno di Bremer e Rugani.

Gleison Bremer e Daniele Rugani hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sono entrambi stati convocati per il match contro il Pafos. I due difensori bianconeri, però, devono ritrovare la forma fisica e per questo motivo anche ieri hanno lavorato alla Continassa nonostante i compagni fossero a riposo. Il ritorno di Bremer e Rugani potrebbe consentire a Spalletti di fare la difesa a 4. Entrambi ci saranno contro il Bologna, ma difficilmente il brasiliano potrà essere in campo dall’inizio, visto che è fermo da inizio ottobre. Rugani potrebbe avere uno stato di forma migliore, ma anche in questo caso è più probabile che possa partire dalla panchina. Bremer e il difensore toscano puntano la gara contro la Roma, anche perché prima della sfida contro i giallorossi ci sarà una settimana intera per lavorare. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà la situazione, ma quello che è certo è che Spalletti ha bisogno di due difensori di piede destro per poter fare una difesa a 4 ed evitare di adattare giocatori come McKennie fuori ruolo.