Cambiaso alla Juve, 100 gare giocate ovunque. Nel mezzo il mancato passaggio al City

Andrea Cambiaso a pochi passi dal Circolo Polare Artico ha disputato ieri sera la sua 100esima partita con la maglia della Juventus. Acquistato dal club bianconero nell'estate 2022 per 8.5 milioni di euro, il duttile laterale di Genova è entrato nel gruppo bianconero un anno più tardi. Dopo una stagione in prestito al Bologna tanti utile quanto formativa. L'esordio alla Juventus il 20 agosto 2023 a Udine, Cambiaso in quella occasione servì un assist vincente nella gara vinta 3-0. C'era Massimiliano Allegri in panchina, il primo di quattro allenatori incontrati nel corso del suo percorso bianconero.

Cambiaso in cento gare con la Juventus ha fornito dodici assist vincenti e realizzato sei gol. E' stato uno dei pochi ad assicurare con continuità buone prestazioni, un rendimento che non è passato inosservato nemmeno oltre i nostri confini. Lo scorso gennaio nel pieno della rivoluzione Manchester City fu molto vicino al trasferimento nel club di Guardiola, un trasferimento saltato banalmente per questione di tempi. Perché la Juve a fine dicembre quando la società di Premier era pronta a investire per il suo cartellino lo dichiarò incedibile, salvo poi aprire a questa possibilità quando il City aveva già virato e investito su altri calciatori. "Guardiola era molto interessato a lui, poi sono capitate cose e la trattativa non si è trasformata in trasferimento perché il Manchester City ha avuto diversi infortunati e ha dovuto mettere soldi su altri giocatori", disse qualche settimana fa il suo procuratore Giovanni Bia tornando su quel mancato trasferimento.

Nulla di tutto ciò è invece accaduto in estate e Cambiaso oggi è ancora a Torino, a disposizione del suo ex commissario tecnico che oggi è il suo allenatore. Ieri contro il Bodo/Glimt ha giocato esterno di destra, ma in queste 100 gare è stato proposto praticamente ovunque su entrambe le corsie. Duttile come pochi altri, con Allegri nel corso della prima stagione ha disputato anche una partita da centrocampista centrale. Anche in quel caso tanti 6.5 in pagelle perché Cambiaso il suo lo fa sempre. A prescindere dal ruolo, anche in annate complicate.