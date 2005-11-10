Capello: "Kolo Muani si è mosso da attaccante puro. Con Woltemade è meno ingabbiato"

Fabio Capello ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 2-1 della Juventus sul campo del Celta Vigo, risultato arrivato grazie alle reti di Nick Woltemade e Randal Kolo Muani: "Hanno segnato entrambi, è questa la cosa più importante. Il gol di Kolo Muani è stato molto bello, si è mosso da attaccante puro arrivando da una posizione defilata, ha tagliato il campo da sinistra e probabilmente si è sentito più libero. Da prima punta si sente più ingabbiato, mentre da altre posizioni vede lo specchio in modo diverso".

La prestazione di Woltemade?

"Ho visto un attaccante che lì ci può stare, ma ha bisogno di un giocatore intorno che si muove. Sa tenere palla, sa fare il punto di riferimento. Non ho capito perché non hanno crossato mai, con uno così grande davanti… La palla non deve solo colpirla di testa, può anche arrivargli addosso".