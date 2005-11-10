Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del pareggio del Napoli col City: "I segnali positivi per Max sono stati comunque parecchi: la sua squadra ha fatto la partita che doveva segnando due bellissimi gol, ha costruito la rete del momentaneo 2-1 con una splendida azione e, dopo che il Manchester City è riuscito a recuperare il risultato, ha anche cercato di andare a vincere con due o tre occasioni negli ultimi minuti. C’è da sorridere a Napoli".

Passando all'altro match di serata, e al successo per 1-0 del Como sull'AEK Atene, ha proseguito: "Al contrario, mi ha sorpreso il Como, che è a sua volta calato nella ripresa e non ha dominato la partita con la velocità e la freschezza a cui ci eravamo abituati: Fabregas aveva detto che l’Aek era forte e pericoloso e in effetti i greci si sono difesi e sono andati più volte vicino al gol con il portiere del Como, Sanchez, che ha dovuto fare gli straordinari con parate importanti.

La Champions League dopo tutto ti chiede sempre qualcosa di più e ti mette sempre di fronte a qualcosa di diverso: bisogna tenere sempre alta l’attenzione e ci sono tanti calciatori che possono cambiare tutto con una giocata".