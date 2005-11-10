Dybala e Malen out col PSG, Capello: "Forse Gasperini pensa al campionato..."
Simone Bernabei
Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini che contro il PSG ha deciso di lasciare fuori sia Malen che Dybala: "Forse Gasperini pensa al campionato visto che ora è secondo e l'Inter è dietro, in Serie A i punti sono importanti ora... Pensa che questa partita sia difficile, uno come Malen potrebbe essere importante ma lui lo fa riposare lo stesso. Malen in questo momento è impressionante.
Dybala è bravissimo quando attacca, quando ha la palla, ma col PSG è difficile giocare e soprattutto devi correre dietro a loro, giocatori come Vitinha fanno girare tutta la squadra e non puoi lasciarlo solo, Dybala non può stare su Vitinha. Ha pensato ad una squadra più equilibrata, con un centrocampo più solido rispetto a quello che poteva essere con Dybala in campo. Bisogna vedere come la squadra recepisce il messaggio, se chi di solito non gioca crede che voglia dare spazio a tutti o se vede che l'allenatore l'ha già data per persa".