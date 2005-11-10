Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini che contro il PSG ha deciso di lasciare fuori sia Malen che Dybala: "Forse Gasperini pensa al campionato visto che ora è secondo e l'Inter è dietro, in Serie A i punti sono importanti ora... Pensa che questa partita sia difficile, uno come Malen potrebbe essere importante ma lui lo fa riposare lo stesso. Malen in questo momento è impressionante.

Dybala è bravissimo quando attacca, quando ha la palla, ma col PSG è difficile giocare e soprattutto devi correre dietro a loro, giocatori come Vitinha fanno girare tutta la squadra e non puoi lasciarlo solo, Dybala non può stare su Vitinha. Ha pensato ad una squadra più equilibrata, con un centrocampo più solido rispetto a quello che poteva essere con Dybala in campo. Bisogna vedere come la squadra recepisce il messaggio, se chi di solito non gioca crede che voglia dare spazio a tutti o se vede che l'allenatore l'ha già data per persa".