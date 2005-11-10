"Più che un nuovo inizio, è stata una ripartenza". Fabio Capello giudica così la vittoria in rimonta del Milan sull'Olympiacos per 4-2, dopo essersi ritrovati sotto di due reti al 49'. Dopo il derby è stata la prima volta in cui ho pensato: il Milan sta tornando. Poi però ho dovuto correggermi, quello che avevo visto e credutosi è perso subito dopo. Ora questa nuova vittoria è sì un segnale, la squadra può davvero ripartire da qui", ha dichiarato nell'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Risorgimento

Lo spirito della squadra rossonera ha portato al ribaltone in Europa League. "Assolutamente sì. Prima c’era stato un Milan che andava a momenti, che si basava soprattutto sulle giocate individuali e meno sul collettivo. Da Atene torna con la consapevolezza di avere una quadratura e di poter riemergere dalle difficoltà con personalità. L’avversario non era per nulla comodo".

Puntare alto

Ora parlare di Scudetto non è utopia per Capello. "Perché no?", si domanda. "Aiuta la convinzione, ti fa credere che la strada imboccata sia quella giusta,che giocando in un certo modo si possono raggiungere risultati. E poi parla la classifica e dice che il Milan è lì", ha riflettuto l'ex allenatore del Real Madrid, tra le altre. "Se giocano così possono creare pensieri a Roma e Inter, che vedo come le candidate più qualificate". Infine, un commento sulla Lazio: "Resta avanti ma è una sorpresa. Il Milan può essere il vero terzo incomodo, ha imboccato una strada che può portare in vetta".