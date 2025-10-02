Europa League, i risultati al 45' delle gare delle 21: Ndoye-gol non basta, Nottingham sotto
TUTTO mercato WEB
Sono appena terminati i primi tempi delle partite di Europa League cominciate alle 21. Di seguito risultati e marcatori.
Basilea-Stoccarda 1-0 - 3' Ajeti (B)
Celta Vigo-PAOK 1-1 - 37' Giakoumakis (P); 45'+3' Aspas (C)
Porto-Stella Rossa 1-1 - 9' William Gomes (P); 33' Kostov (S)
Feyenoord-Aston Villa 0-0
Genk-Ferencvaros 0-1 - 44' Varga (F)
Olympique Lione-Salisburgo 1-0 - 11' Satriano (O)
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-2 - 14' Abu Farhi (M); 16' Lisica (D); 19' Ljubicic (D)
Nottingham Forest-Midtjylland 1-2 - 18' Diao (M); 22' Ndoye (N); 24' Bech Sorensen (M)
Sturm Graz-Rangers 2-0 - 7' Horvat (S); 35' Kiteishvili (S)
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese