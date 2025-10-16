Come sono andati i giocatori del Pisa nella sosta: Buffon jr in campo con la Repubblica Ceca U19
TUTTO mercato WEB
Sono stati soltanto tre i giocatori del Pisa impegnati nelle gare della sosta con le rispettive nazionali. Impegni a doppio volto per il romeno Marin, titolare nella seconda uscita con l’Austria dopo la panchina con la Moldavia. Louis Buffon è sceso in campo in entrambi i test giocati dalla Repubblica Ceca U19 con i pari età del Liechtenstein.
Come sono andati i convocati del Pisa nella sosta
Louis Buffon (Repubblica Ceca U19): 77’ vs Liechtenstein U19, 26’ vs Liechtenstein U19
Marius Marin (Romania): in panchina vs Moldavia, 90’ vs Austria.
Isak Vural (Turchia U21): in panchina vs Lituania U21, 22’ vs Ungheria U21.
Altre notizie Serie A
TMWGravina: "Rischiamo di vincere sette partite e non qualificarci. C'è chi va ai playoff con un punto"
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Gravina: "Rischiamo di vincere sette partite e non qualificarci. C'è chi va ai playoff con un punto"
Serie B
Serie C
Calcio femminile