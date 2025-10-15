TMW Milan, Saelemaekers sente meno dolore: possibile recupero lampo per il belga

Da casa Milan arrivano segnali positivi in merito alle condizioni di Alexis Saelemaekers, reduce dall'infortunio con la sua nazionale. Il laterale belga, secondo quanot raccolto da TMW, sente meno dolore rispetto a qualche giorno fa e, nelle prossime ore, ci saranno nuovi controlli medici per capire lo stato dell’arte del suo problema al flessore destro e questa è certamente una buona notizia per lui e per il Milan.

In base agli esiti dei nuovi controlli strumentali, si potrà capire anche se Saelemaekers potrà avere delle chance per rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri già per la partita con la Fiorentina. Ma questa è solo un’ipotesi, anche perché al Milan nessuno vuole affrettarne i tempi di recupero e di rientro.

Il recupero di Saelemaekers, ovviamente, sarebbe fondamentale per Allegri, che deve fare i conti con il ko di Pulisic. In assenza del belga, senza ritoccare il modulo, potrebbe toccare al giovane svizzero Athekame, arrivato nell'ultimo mercato estivo.