Como, il mercato dopo 6 stagioni: Rodriguez sempre presente al netto del rosso. Morata non trova spazio

Dopo la prima stagione conoscitiva della Serie A, il Como si è presentato all'avvio del secondo campionato nella massima categoria con l'etichetta di regina del mercato. Inevitabile per una società che ha messo insieme idee interessanti e tanti investimenti, ben oltre il muro dei 100 milioni di euro, candidandosi ad essere la vera sorpresa di questa Serie A.

Il più utilizzato

Prima dell'ingenua espulsione, costatagli 3 giornate di squalifica, contro la Cremonese, Jesus Rodriguez era rapidamente diventato uno dei punti cardine dell'attacco di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha ruotato molto i suoi giocatori offensivi in questo avvio, ma l'ex Betis era praticamente sempre stato un titolare sia in campionato che in Coppa Italia, dove ha messo a segno anche una doppietta (in campionato deve invece ancora arrivare la prima esultanza). Fin qui, sono 494 i minuti di campo collezionati dallo spagnolo e distribuiti in 7 presenze.

Gli altri

Alle spalle di Rodriguez troviamo un altro giovane e un altro spagnolo arrivato sulle rive del lago in estate: Jacobo Ramon (493') dal giorno del suo arrivo dal Real Madrid con una formula in stile Nico Paz è diventato subito un perno della retroguardia lariana. Per trovare un altro nuovo impiegato con continuità serve scendere un po', con Addai che ha messo insieme 325' con all'attivo anche un decisivo gol contro la Fiorentina. Qualcosa in più rispetto ai 294' giocati si sarebbe aspettato Morata, mentre col passare delle settimane si sta iniziando a vedere Diego Carlos (270'). Kuhn deve ancora far capire le sue potenzialità (258'), così come Baturina (175'). Chiude questa particolare classifica Posch.