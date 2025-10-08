Milan-Como si giocherà in Australia e il QS titola: "Soldi e rabbia: 12 milioni di motivi"

"Milan-Como, soldi e rabbia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS, oggi in edicola, in merito al fatto che la partita si giocherà in Australia. Sarà la Fifa a dire l’ultima parola, ma dopo il “nullaosta” con curiosa riluttanza concesso lunedì pomeriggio dalla Uefa è praticamente certo che il match fra Milan e Como, previsto da calendario l’8 febbraio 2026, si giocherà nella lontanissima Australia (in Italia tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio), all’Optus Stadium di Perth, struttura da 61 mila posti.

Una scelta che nasce dall’indisponibilità di San Siro, in quei giorni occupato per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, ma che già dall’inizio dell’estate, quando fu la Lega Calcio a lanciare la proposta, ha acceso il dibattito tra tifosi e istituzioni calcistiche. La verità è che ci sono 12 milioni di buoni motivi per esportare il pallone di casa nostra in Oceania, a 17 mila chilometri da Milano, anche se tutto ciò scontenta gli abbonati e i tifosi.