Torino, Anjorin verso il rientro: l'obiettivo è averlo fra i convocati per il Napoli

Appena trentasette minuti suddivisi in quattro presenze: l'impatto di Tino Anjorin nel mondo Torino in questo inizio di stagione è stato minimo, frenato da un fastidioso problema fisico. L'inglese è stato bloccato da una fascite plantare, che gli ha impedito di essere a disposizione nelle ultime due sfide di campionato.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, lo staff tecnico granata ha finalizzato un piano di recupero che mira a restituire il giocatore a Marco Baroni il prima possibile. Il centrocampista sta seguendo un lavoro specifico per poter tornare a disposizione dei compagni nei giorni che precederanno la delicata sfida casalinga contro il Napoli.

La cautela nella gestione di Anjorin è totale e non casuale. Già dal suo arrivo in estate, il giocatore ha seguito un preciso piano di recupero, alternando lavoro sul campo ad allenamenti mirati per gestire i carichi ed evitare ricadute. Memori di quanto fatto col centrocampista inglese lo scorso anno ad Empoli