Como, Fabregas commenta l'1-1 a Bergamo: "Speriamo tra un anno questa gara sia insufficiente"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha analizzato così ai canali ufficiali del club il pari per 1-1 contro l'Atalanta: "Abbiamo iniziato la partita davvero bene, alzando subito la pressione sulla loro costruzione. Abbiamo avuto al 2' una grande chance dove dovevamo segnare. È un po' lo stesso problema avuto fino a questo momento, Baturina era solo davanti alla porta e non abbiamo preso la giusta decisione. Sul gol preso siamo usciti velocemente dalla difesa, ma abbiamo perso il duello sull'ultima linea, in Italia è decisivo, se recuperiamo andiamo in porta…"

Il tecnico poi evidenzia dove migliorare: "Non siamo stati abbastanza bravi e lo sappiamo su quella seconda palla. È stata una partita spettacolare, con occasioni da entrambe le parti, sia noi che loro abbiamo giocato un buon primo tempo. Abbiamo mostrato grande personalità, ma dobbiamo segnare, capita troppo spesso in questa stagione".

Infine fa i complimenti ai suoi giocatori: "Ho visto una squadra che è stato competitiva alla grande, siamo anche un po' stati fortunati sul gol, ma non ci lamentiamo perché davanti alla porta non è girata bene. Credo sia tutto molto equo, poteva essere 2-2 o 3-3 all'intervallo e nessuno avrebbe avuto niente da ridire. I dati sono stati molto simili, abbiamo mostrato qualità in entrambe le fasi e in tutti i momenti della gara, bisogna essere orgogliosi e continuare a spingere. Se avessimo giocato questo match l'anno scorso, tutti avrebbero detto: 'Quanto hanno lavorato bene'. Ora le aspettative sono sempre più alti, per molti doveva essere una partita straordinaria, per noi è una buona gara e speriamo che il prossimo anno sia insufficiente perché significherebbe che abbiamo alzato ancora l'asticella. Per dove siamo ora, la squadra ha fatto davvero bene. Tanti giovani stanno crescendo, tutti hanno risposto bene, sono soddisfatto, continuiamo a crescere".