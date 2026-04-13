Adani: "Credevo nel Milan di Allegri, ora vedo poco per il futuro. Non basta per ripartire"

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter e oggi opinionista per la Rai, è intervenuto durante La Domenica Sportiva parlando della crisi del Milan: "Devo ammettere di essere un po' sorpreso e anche di aver sbagliato all'inizio, ma lo dico a stagione in corso. Credevo in questo progetto e in un nuovo modo di esprimersi di Allegri dopo un anno fermo e insuccessi nell'ultimo periodo. Ho visto anche partite ottime, vittorie ottenute alla sua maniera, ma sicuramente ho visto compattezza e un gruppo che ha sempre creduto nel lavoro. In questa squadra gli attaccanti sembrano improvvisati nel modo in cui giocano ogni volta e ora verranno fuori le c*****e del 4-3-3, ma le ultime sconfitte le ha fatte con il 3-5-2".

Adani prosegue criticando i rossoneri: "A Napoli il Milan si è consegnato all'avversario, sembra non avere connessione, attacca male e difende peggio. Mi risulta strano dopo 8 mesi di lavoro. Sicuramente ad Allegri verrà data fiducia per un altro mandato, ma vedo poca costruzione per il futuro, con alcuni punti decisamente negativi, a partire dall'attacco e non dalla difesa come dice lui. Quando scende in campo il Diavolo lo fa per vincere e non per obiettivi come il quarto posto".

Infine conclude mandando una frecciatina ad Allegri: "Ci vogliono i grandi giocatori, ma lo sento dire troppo spesso. Ci vuole la somma tra i giocatori e le idee, sennò il Como non lotterebbe per il quarto posto. Io nutrivo fiducia, il lavoro ora però risulta veramente incerto, per me non basta neanche per ripartire".