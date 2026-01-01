TMW Il Franchi applaude Sarri: i tifosi della Fiorentina 'corteggiano' l'allenatore della Lazio

È da poco cominciata la partita tra Fiorentina e Lazio, che concluderà a tutti gli effetti il programma della 32^ giornata di Serie A.

Tra i protagonisti della partita, rimanendo lato panchine, c'è Maurizio Sarri, che già più di una volta è stato nell'ordine di idee di poter allenare la Fiorentina, squadra per la quale ha fatto il tifo fin da bambino stando alle testimonianze degli amici, salvo poi però per un motivo o per l'altro non vedersi mai concretizzare lo scenario.

Da sottolineare come al momento dell'ingresso in campo di Fiorentina e Lazio, gran parte dello stadio Franchi abbia riservato una calorosa accoglienza a Sarri. In particolare, la tribuna gli ha riconosciuto una generose dote di applausi. Niente di tutto ciò da segnalare, invece, per quanto concerne la figura di Vanoli.

Il futuro di Paolo Vanoli come allenatore della Fiorentina è ancora tutto da scrivere, ci sarebbe anche di mezzo un'opzione a favore della società per estendere di un altro anno il vincolo, ma incrociando le notizie degli ultimi tempi, la sensazione è che a fine stagione, anche vista l'eliminazione ormai quasi maturata in Conference League, sarà addio. Tra i nomi, uno dei più quotati è quello di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo.