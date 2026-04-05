Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Da allievo e maestro ad avversari in panchina: Spalletti e De Rossi di fronte per la prima volta

Da allievo e maestro ad avversari in panchina: Spalletti e De Rossi di fronte per la prima voltaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
ieri alle 11:53Serie A
Andrea Piras

Erano i tempi della Roma. Due decenni fa ma sembra ancora ieri. In panchina Luciano Spalletti, tecnico reduce dal quarto posto con l'Udinese, in campo Daniele De Rossi una delle anime giallorosse insieme a Francesco Totti. Domani saranno avversari per la prima volta su panchine opposte. Il tecnico di Certaldo vuole guidare la sua Juventus al piazzamento che vale la qualificazione in Champions League. L'ex centrocampista campione del mondo nel 2006 invece vuole condurre alla salvezza il Genoa.

Obiettivi diversi in campo
Sarà una sfida nella sfida importante quello dell'Allianz Stadium in programma alle 18 del giorno di Pasquetta. E immaginiamo sarà strano ritrovarsi dopo nove anni dall'ultima volta in cui Spalletti era alla guida della Roma mentre De Rossi invece correva e dava l'anima come sempre sul terreno di gioco. Due obiettivi agli antipodi ma la stessa voglia di vincere oltre e a quella di rivedersi e riabbracciarsi per la prima volta da allenatori avversari.

Le parole di De Rossi
E proprio nel corso della conferenza stampa di ieri DDR ha dichiarato: "È un tecnico e una persona per me importante. Faccio fatica a vederlo come mio ex allenatore. Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita, ma personale. È una persona che vedo amica, lo reputo calcisticamente fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono stati gli anni più belli della mia carriera. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l'ho sempre avuto accanto a casa e in campo. Ci siamo scornati, scontrati, risposti, ci siamo abbracciati. Abbiamo vissuto un bel periodo insieme e continuiamo a essere vicini e legati come tutti di quella Roma lì. Ci siamo fatti gli auguri di buona Pasqua, io gli ho fatto gli auguri per Pasquetta (sorride, ndr)".

Le parole di Spalletti
Anche il mister della Juve ha parlato del suo ex giocatore: "È uno dei miei figli del calcio. Io gli voglio bene come credo lui voglia bene a me. Allo stesso tempo come in ogni rapporti tra padre e figlio a volte gli sono stato sulle scatole. Lui caratterizza una squadra, gli aggiunge qualcosa. Oltre al ruolo di tecnico ci mette qualcosa in più. Ora mi sembra anche difficile non poter dire che questo non è il Genoa di De Rossi, è il suo Genoa. Lo ha creato a sua misura che si vedono caratteristiche di lui di quando era calciatore, nella mentalità, nella forza, di essere squadra corte e aggressiva, in qualsiasi posto del campo".

Articoli correlati
Genoa, dalla fascia al centrocampo: tutti i dubbi di De Rossi in vista della Juventus... Genoa, dalla fascia al centrocampo: tutti i dubbi di De Rossi in vista della Juventus
De Rossi sfida Spalletti: "Un amico. Io come Mazzone? Se segno vado sotto la curva... De Rossi sfida Spalletti: "Un amico. Io come Mazzone? Se segno vado sotto la curva della Juve"
De Rossi sulla Nazionale: "Parlano anche macellai e pizzicagnoli. Giovani? Si generalizza"... De Rossi sulla Nazionale: "Parlano anche macellai e pizzicagnoli. Giovani? Si generalizza"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 aprile Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 aprile
Torino, Adams torna sul gol: "Pedersen voleva calciare, tra i primi assist in granata"... Torino, Adams torna sul gol: "Pedersen voleva calciare, tra i primi assist in granata"
Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale". Primi contatti con... Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale". Primi contatti con la Juve
Torino, Ismajli: "Con D'Aversa siamo cambiati. Salvezza? Tranquilli, ma non molliamo"... Torino, Ismajli: "Con D'Aversa siamo cambiati. Salvezza? Tranquilli, ma non molliamo"
L'ex subcommissario Costacurta: "Tutti i giocatori che passano dalle seconde squadre... L'ex subcommissario Costacurta: "Tutti i giocatori che passano dalle seconde squadre le esaltano"
Pisa, Leris: "Dobbiamo spingere fino alla fine, ci sono poche partite e teniamo duro"... Pisa, Leris: "Dobbiamo spingere fino alla fine, ci sono poche partite e teniamo duro"
Inter, messaggio social di Lautaro: "Felice di essere tornato a lottare con i miei... Inter, messaggio social di Lautaro: "Felice di essere tornato a lottare con i miei compagni"
Roma, Pellegrini: "Commessi troppi errori, ma non vedo una squadra fragile" Roma, Pellegrini: "Commessi troppi errori, ma non vedo una squadra fragile"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio. 
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter risponde a tutte le voci: Roma annientata: 5-2 e scatto per lo Scudetto
Immagine top news n.1 Serata da incubo a San Siro per la Roma: Gasperini, il quarto posto e il messaggio al club
Immagine top news n.2 Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro da sballo, Thuram ritrova il sorriso. Roma, serata da dimenticare
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter riprende la marcia scudetto. Como e Juve ringraziano
Immagine top news n.4 L'Inter abbatte la Roma e manda un messaggio a Milan e Napoli: 5-2 senza appello a San Siro
Immagine top news n.5 Marotta: "Bastoni? Linciaggio vergognoso, non ci sono gli estremi per andare via"
Immagine top news n.6 Adams entra e segna, il Torino espugna Pisa: 0-1 alla Cetilar e i granata si tolgono dai guai
Immagine top news n.7 Bologna non è Torino: nuova vita e secondo gol per Joao Mario, che ora spinge per restare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio chiede 30 milioni, in attacco occhi su Retegui e Castro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
Immagine news podcast n.3 "Più italiani in lista, la ripartenza del calcio inizia da qui". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Prima le idee di un ex campione, poi il nuovo ct: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Orlando: "Inter-Roma è decisiva. Napoli può vincerle tutte ora"
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Italia, no a Malagò. Questa Nazionale manca di personalità"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma involuta. Milan, se perdi comincia a guardarti dietro"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 aprile
Immagine news Serie A n.2 Torino, Adams torna sul gol: "Pedersen voleva calciare, tra i primi assist in granata"
Immagine news Serie A n.3 Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale". Primi contatti con la Juve
Immagine news Serie A n.4 Torino, Ismajli: "Con D'Aversa siamo cambiati. Salvezza? Tranquilli, ma non molliamo"
Immagine news Serie A n.5 L'ex subcommissario Costacurta: "Tutti i giocatori che passano dalle seconde squadre le esaltano"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Leris: "Dobbiamo spingere fino alla fine, ci sono poche partite e teniamo duro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si è aperta la 33ª giornata: successi importanti in testa per Frosinone e Palermo
Immagine news Serie B n.2 Padova, Ghiglione: "Serie di sconfitte inusuale, ma i tifosi sono con noi"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Stiamo facendo un campionato importante, meno bene dopo il rosso"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Ballardini: "Atteggiamento giusto, abbiamo dato tutto. Barbera emozionante"
Immagine news Serie B n.5 Latina, Volpe guarda avanti: "Serve equilibrio per ripartire, il gruppo sta bene"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Palermo piega l'Avellino davanti agli occhi di Mattarella: finisce 2-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena amaro: "Troppi errori, dobbiamo ritrovare equilibrio"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Pasquetta di lavoro, ma è quello che ci piace: stare in campo"
Immagine news Serie C n.3 Giannitti sul minutaggio degli under: "Bisognerebbe cercare più la qualità. E valorizzarla"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Tonucci: "A un passo dall’impresa, ma usciamo a testa alta"
Immagine news Serie C n.5 Albinoleffe, Lopez: "Playoff obiettivo concreto, servirà l’atteggiamento giusto"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, procede la trattativa con Rufini per la cessione: modalità e cifre dell'operazione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Roma
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bosnia-Erzegovina Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…