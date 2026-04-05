TMW Genoa, dalla fascia al centrocampo: tutti i dubbi di De Rossi in vista della Juventus

Ottenere punti ovunque. Con l'obiettivo di salvare il Genoa. Daniele De Rossi non guarda all'avversario ma cerca di cogliere l'opportunità di raccogliere risultati in qualsiasi campo. Contro qualsiasi avversario. E la Juventus dell'amico Luciano Spalletti non deve rappresentare alcuna eccezione. Certo, la sfida è molto difficile contro un avversario forte e di livello assoluto che lotta per obiettivi differenti da quello del Grifone. Ma non per questo i rossoblù devono rappresentare la vittima sacrificale in un tardo pomeriggio di Pasquetta.

Il sostituto di Norton-Cuffy

E il tecnico romano non avrà a disposizione Brooke Norton-Cuffy. L'esterno inglese, che si è ben distinto anche nel ruolo di laterale mancino, ha accusato un problema fisico nel ritiro dell'Under 21 e alla fine non sarà a disposizione per la gara dell'Allianz Stadium. Due potrebbero essere le opzioni per sostituirlo: la prima quella di inserire Stefano Sabelli, che ha fatto bene contro Roma e Hellas, oppure quella di spostare Ellertsson e inserire dal primo minuto Aaron Martin.

Baldanzi in vantaggio su Messias?

Ballottaggio anche per quanto riguarda il ruolo di trequartista che avrà il compito di legare il gioco fra attacco e centrocampo. Tommaso Baldanzi si è allenato bene in questo periodo e potrebbe candidarsi per un ruolo dal primo minuto ma attenzione anche alla qualità di Junior Messias, giocatore in grado di sparigliare le carte nel reparto offensivo. Tutti dubbi che saranno sciolti nelle prossime ore con la rifinitura che si terrà a Pegli nella giornata di oggi.